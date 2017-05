Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

NS: ga niet voor laatste trein na Ajax-finale

22 min geleden

AMSTERDAM - De NS adviseert voetbalsupporters die woensdagavond de finale van Ajax tegen Manchester United kijken in Amsterdam, op tijd de trein naar huis te nemen. De treinen rijden volgens een woordvoerster volgens de dienstregeling en vanwege de drukte is het raadzaam niet in te zetten op de laatste trein, laat ze dinsdag weten.