Gemoedelijke exodus Ajax-fans

Voor de deur van de luchthaven laten vijf man zich een biertje nog even goed smaken. Van zenuwen weinig sprake, de mannen hebben er vooral zin in. ,,Dit is een jongensdroom, die laat je je niet afpakken’’, zegt Marijn.

1000 euro

Daarmee doelt hij onder meer op de duizend euro die hij, Cock en Rick hebben neergelegd voor een kaartje voor de wedstrijd. ,,Dus het is goed dat we donderdagavond terug vliegen. Ik wil wel twee dagen genieten.’’

Edwin heeft het beter bekeken. Hij regelde zijn kaartje via het reguliere kanaal. ,,En het hotel en de vlucht waren ook niet al te duur’’, zegt hij met gepaste trots.

Ajax supporters op luchthaven Schiphol. In het kielzog van de ploeg vertrekken de fans naar Stockholm om de Europa League finale tegen Manchester United bij te kunnen wonen. Foto: ANP

Schaduw over finale

Anderzijds voelen ook deze mannen dat de aanslag op het concert van Ariana Grande in Manchester een schaduw werpt over het duel. ,,Je zal die Engelsen met wat meer respect benaderen. Ik denk dat dat het belangrijkste is’’, vermoedt Marijn. Cock vult aan: ,,Ook in het stadion zal je het wel merken. Vooral voor de wedstrijd. Maar als die eenmaal begint, gaat de knop wel om.’’

Bang voor een terreuraanslag in Stockholm, dat eerder dit jaar ook al werd getroffen toen een man met een biertruck inreed op publiek in het centrum van de stad, zijn ze niet. ,,De kans dat daar iets gebeurd is een fractie van dat je hier verongelukt’’, klinkt het nuchter.

’Andere sfeer’

Ook Bas en Nick, die klaar zitten om in te stappen in het vliegtuig, zijn niet bevreesd. Toch gaat volgens hen het gerucht dat sommigen niet gaan uit zorgen voor de terreurdreiging. ,,Daar heb ik niet zo’n last van. Juist na gisteren zal alles extra, extra goed beveiligd zijn.’’ Maar tegelijk denken ook zij dat de sfeer wel iets anders zal zijn. ,,Al denken wij als Nederlanders er misschien nog wel meer over na als die Engelsen’’, verwijst Bas naar het beruchte alcoholgebruik van de Britten.

Nick spaart zijn energie vooral nog even op Schiphol. Onderuitgezakt wacht hij tot de rest is ingecheckt. ,,Vanavond even de stad in. Is het een beetje goed stappen in Stockholm? Wat zijn de goede tenten?’’ informeert hij gelijk even. Het plan is om zoveel mogelijk uit Stockholm te halen. ,,Je bent er niet elke dag, he?”

Ook vijftal op de stoep heeft vooral zin in het feestje in Stockholm. ,,Uitgerekend morgen wordt het prachtig weer. De enige dag in de week’’, zegt Marijn. Alsof het zo moest zijn.