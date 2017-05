Verkenning D66 en ChristenUnie mislukt

Dinsdag voerden de partijen verkenningsgesprekken met elkaar. „Wij hebben moeten vaststellen dat dat niet kan leiden tot echte onderhandelingen”, aldus Pechtold.

De D66-leider zegt het jammer te vinden dat de verkenning is mislukt. Hoe nu verder? „Dat weet ik niet, de creativiteit van D66 wordt wel tot het uiterste getest.”

De uitkomst van het verkennende gesprek tussen D66 en ChristenUnie is opmerkelijk. Dinsdagmorgen had Pechtold na een lange vergadering van zijn fractie het mandaat gekregen om te gaan praten met de CU voor een kabinet met VVD en CDA.

Pechtold noch CU-leider Segers wilde vertellen waarom de twee partijen niet met elkaar verder willen praten. D66 en ChristenUnie liggen vooral bij medisch-ethische onderwerpen ver uit elkaar. De CU had in de verkiezingscampagne het voorstel voor euthanasie bij een ’voltooid leven’ tot een breekpunt gemaakt. D66 liet daarop weten onderhandelen met de christenen niet te zien zitten. Maandag leek Segers een handreiking te doen aan D66 door te zeggen dat er over het onderwerp te praten viel.

Volgens Segers zijn er veel inhoudelijke thema's besproken. ,,Dan aan het eind moet je de streep trekken. Is het voldoende om door te praten? Toen hebben we elkaar diep in de ogen gekeken, en gezegd, dat is het niet''.

