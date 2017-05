De havisten legden het M&O-examen af, dat veel schrijfwerk was. Voor de vwo’ers stond het vak economie op het programma, dat vooral als opvallend ’kort’ werd ervaren en niet superzwaar. „Ik had het langer verwacht. Wel lekker omdat het ons laatste examen is. Ik snapte het redelijk”, zegt vwo’er Esmee.

Nask-docent Kees Teeling van het Alkmaarse Jan Arentsz over het vmbo-examen: ,Ja, de rabarber-vraag was wel lastig hoor . Verder was het iets aan de moeilijke kant, moest er veel gerekend worden en waren er een paar geniepige vragen.”

Vraag vier was zo’n geniepige vraag waarbij drie keer achter elkaar ’wel’ moest worden geantwoord. „Maar ik vrees dat veel kinderen denken dat het antwoord nooit drie keer achter elkaar hetzelfde is”, zegt Teeling. Issam, die al drie kwartier voor het einde klaar was, heeft geluk. „Ik snapte die vraag helemaal niet. Maar heb toch drie keer ’wel’ gegokt.”

Vlnr: Kees, Timo, Issam, vooraan Yasmin, Julia en Zoë. Foto: Martin Mooij

Zoë durft niks over het examen te zeggen, behalve dan dat ze twee vragen niet snapte. „Vooral vraag 11 over de rabarber.” Ook Yasmin kon die vraag niet oplossen. Julia: „Daarbij werd gewerkt met de massaverhouding. Ik heb op YouTube filmpjes gekeken met uitleg over de examenstof, maar daar kwam dit niet aan de orde.” Teeling: „Maar als jullie nou nog de extra les hadden bijgewoond, dan was je spekkoper geweest. Want daar is het nog behandeld. Het lastige is dat jullie gewend zijn zelf de massaverhouding te bepalen en dat die nu al gegeven wordt en van daaruit berekend moet worden.”

Het rekenwerk en de zuur/basen-vragen kwamen aan de orde, maar er waren geen opgaven over de organische chemie. Tot grote opluchting van Julia. „Dat polymeriseren is namelijk echt moeilijk.”

Soda

De vragen bij de productie en bijproductie van soda, waarbij een tamelijk ingewikkeld schema stond, stuitten bij alle kandidaten op gefronste wenkbrauwen. Behalve bij Daan. „Gewoon de pijltjes volgen. Ik kwam er wel uit.” Timo is ervan overtuigd dat een reactie-vraag 33 bij de tekst over soda niet klopt, maar Teeling helpt hem snel uit de droom.

Volgens Teeling was de vraag over de rabarber wel grappig. Maar Issam denkt daar anders over. „Nou nee, ik dacht niet haha. Ik ga daar niet om lachen. Misschien de vragen bij het vliegtuig en de aanwezigheid van aluminiumlegeringen.” Vraag 16 daarbij over Kryoliet is volgens Teeling een typische havo-inzichtsvraag. „Het vmbo-4 programma voor Nask is sowieso best pittig. Dit is zowat het enige vak waarbij vmbo’ers geen problemen hebben met de overstap naar de havo. Het examen bestond uit veel rekenwerk, maar daar hebben we veel mee geoefend.” De leerlingen zeggen dan ook dat de rekenopgaves goed zijn gegaan.

Woensdag staan de laatste examens op het programma, onder andere Spaans op het vmbo. Kijk ook naar het YouTube-kanaal van De Telegraaf waar Lewis en Tim vloggen over het havo-examen M&O.