Nederland tegen EU-plan controle sociale media

Met dit plan is de meerderheid van de EU-lidstaten dinsdag in Brussel akkoord gegaan. Nederland stemde tegen maar staat volgens staatssecretaris Sander Dekker (Cultuur) niet alleen. Het voorstel is onderdeel van een pakket maatregelen om de bestaande EU-richtlijn voor audiovisuele mediadiensten te moderniseren. Dat is nodig omdat consumenten, vooral jongeren, niet meer op de traditionele manier naar films en tv kijken.

,,Het is goed om minder onderscheid te maken tussen traditionele kanalen en wat er op internet gebeurt”, aldus Dekker. ,,Maar nu dreigt zo ongeveer het hele internet eronder te vallen. Met Netflix kan ik me nog voorstellen dat dergelijke eisen worden gesteld, maar toch niet bij Facebook. Er is ook nog zoiets als strafrecht.”

In de nieuwe richtlijn zouden tv-zenders en videodiensten ook minstens 30 procent Europese producties moeten aanbieden. ,,Op quota ben ik niet zo happig. Kijkers bepalen zelf wat ze goed vinden", zei Dekker na afloop van de vergadering.

Wel staat hij achter het idee om zenders zelf te laten bepalen hoe ze de reclames overdag verdelen. Nu is dat beperkt tot twaalf minuten per uur. Het totale aandeel blijft bij maximaal 20 procent van de zendtijd.

De lidstaten moeten nu met het EU-parlement en de Europese Commissie onderhandelen over de definitieve richtlijn.