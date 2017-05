’MH17 moet in regeerakkoord’

Nabestaanden verkeren bijna drie jaar na de vliegramp nog steeds in grote onzekerheid. ,,We twijfelen of de onderste steen ooit boven komt, zoals premier Rutte heeft beloofd. Dat we nooit zullen weten wat er precies is gebeurd en wie schuldig is.”

De geopolitieke belangen zijn volgens de brandbrief aan Schippers groot. ,,We constateren nog altijd gebrekkige medewerking door staten, het verdraaien van feiten, ontkenningen van betrokkenheid en achterhouden van cruciale informatie”, aldus Schansman.

Het is volgens hem ondraaglijk om zo lang te wachten op een doorbraak in het strafrechtelijk onderzoek. ,,We weten niks, er is alleen radiostilte. We willen snel een gesprek met het Openbaar Ministerie. De Nederlandse regering moet de druk ook internationaal op de ketel houden.”

Nabestaanden vragen Schippers om een paragraaf in het regeerakkoord, waarin topprioriteit wordt gegeven aan ,,vervolging van daders zonder verraad aan slachtoffers. In EU-verband is maximale inspanning nodig om Rusland, Oekraïne en Amerika te dwingen alle relevante gegeven als bewijsmateriaal over te dragen. De VN Veiligheidsraad verplicht hen daartoe.”

Zij richten hun pijlen op Rusland als ‘medeplichtige’ van het neerschieten van MH17 en op Oekraïne dat het luchtruim in juli 2014 niet tijdig sloot. ,,Ook de rol van Malaysia Airlines en de luchtverkeersleiding is dubieus. Iedereen kon weten dat het daar levensgevaarlijk was voor passagiersvliegtuigen.”

Het OM wilde gisteravond tegenover De Telegraaf inhoudelijk niet reageren. De Tweede Kamer heeft opnieuw 45 vragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Antwoorden worden in juni verwacht.

Volgens CDA-kamerlid Omtzigt begint de rechtsgang te knellen door allerlei andere zaken. ,,Afgelopen najaar zei minister Van der Steur nog dat het OM genoeg bewijzen had tegen verdachten. Nu wil het OM toch primaire radarbeelden van Rusland, telefoontaps van Oekraïne en extra getuigen. En dat drie jaar na dato. Een vreemde wending.”

Ook zoekt het onderzoeksteam JIT extra getuigen. Omtzigt stelt dat een parlementaire enquête dichterbij komt. ,,Belangrijke emails zijn verdwenen uit de administratie en mogelijk sprak Van der Steur in de Kamer niet de hele waarheid over de noodzaak van aanvullende bewijslast. De Nederlandse regering heeft steken laten vallen.”