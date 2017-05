Een deel van het plafond van de afdeling spoedeisende eerste hulp (SEH) van het ziekenhuis in Venlo stortte in de nacht van donderdag op vrijdag in. Niemand raakte gewond. Patiënten die eerste hulp nodig hadden, werden in overleg met de huisartsenpost naar andere ziekenhuizen gebracht.

Uit onderzoek is gebleken dat elders in het gebouw geen vergelijkbare constructie bestaat.