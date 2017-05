Rutte, Buma willen opheldering D66 en CU

Rutte liet weten met verkenner Edith Schippers te hebben gebeld na de mislukte verkenning tussen Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (CU). ,,Ik heb ook namens de heer Buma laten weten dat we het van belang vinden morgen met de vier partijen bij elkaar te komen om met elkaar de ontstane situatie te bespreken.''

D66 en CU gingen dinsdag met elkaar in gesprek om te kijken of er het zinvol was om samen met VVD en CDA inhoudelijke gesprekken te voeren. ,,We hebben moeten vaststellen dat dit niet kan leiden tot echte onderhandelingen'', zei Pechtold toen hij en Segers na ruim drie uur naar buiten kwamen.

Rutte zei dat er ,,veel ruis'' was, maar wilde daar niet meer over kwijt. ,,Het lijkt me juist nu met de vier partijen de ontstane situatie te bespreken.''