Nederlanders drinken problematisch veel

Daarnaast hebben Nederlanders amper de intentie om te minderen. Dat meldt Nieuwsuur. Vooral Nederlandse mannen drinken veel. Ruim 40 procent van de mannen drinkt problematisch veel, tegenover 25 procent wereldwijd. Bij vrouwen is dat ruim 27 procent tegenover 20 procent wereldwijd.

Floor van Bakkum van Jellinek is geschrokken van de resultaten. ,,Een kwart van de mannen onder de 25 jaar geeft aan één keer per maand een black-out te hebben. Dat ze niet meer kunnen herinneren wat er is gebeurd. Dat is een indicatie voor hersenschade en dat zijn zorgelijke ontwikkelingen."