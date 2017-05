Kamerlid verdedigt moordverdachte

Training voor het brein, noemde Hiddema het strafpleiten al. Dat wil hij niet missen. Advocaat zijn, is zijn passie. Dus doet hij, naast zijn nieuwe baan als Kamerlid, af en toe nog een zaak. Hiddema beloofde aanvankelijk alleen de kleinere zaken te doen. De ’krenten uit de pap’, noemde hij ze zelf. Nu wordt duidelijk dat Hiddema ook zo’n grote liquidatiezaak doet.

IJverig

„Volgens mij is het nog nooit vertoond in de criminele en politieke historie dat een zittend politicus een toga aantrekt en een moordverdachte verdedigt”, zegt Hiddema. Volgens hem kan het allemaal net, naast zijn drukke baan als Kamerlid. Zeker omdat hij in deze zaak al veel tijd had gestoken, lukt het hem nu om de twee jobs te combineren. „Ik ben een heel ijverig baasje.”

Het is niet de eerste zaak die Hiddema doet tijdens zijn Kamerlidmaatschap. Hij zegt er al een paar te hebben gedaan. Dit is wel veruit de grootste zaak. „Maar het Kamerwerk gaat altijd voor. Bij een rechtszaak kan ik een andere advocaat vragen het te doen, ik kan niet iemand anders vragen om in die blauwe zetel te gaan zitten.”

Hiddema’s cliënt Roger A. wordt verdacht van medeplegen van moord. Hij zou in 2015, samen met een andere verdachte, Aziz Anzi hebben geliquideerd in De Meern. Het slachtoffer is vermoedelijk gevolgd doordat de verdachten een gps-apparaat onder zijn auto plaatsten. Anzi zou in de drugswereld zitten en had banden met Wout Sabee, die ook vermoord is.

FvD-fractievoorzitter Baudet vindt het „prima” dat zijn collega dit ernaast doet. „Het is alleen maar toe te juichen dat iemand met één been in de samenleving staat.”