Rotterdamse campagne tegen huwelijksdwang

Veel vrouwen in de stad lopen door hun culturele achtergrond het risico slachtoffer te worden van eerwraak, huwelijksdwang en andere vormen van onderdrukking. De gemeente wil met de campagne 'In Nederland kies je je partner zelf’ vrije partnerkeuze bespreekbaar maken.

Schneider zegt in gesprek te willen komen ,,met die moeilijk bereikbare groep van mensen die niet zelf mag kiezen en de mensen die anderen belemmeren in hun vrije partnerkeus''. Door het gesprek aan te gaan wil hij hen overtuigen dat het normaal is dat vrouwen hun eigen partner kunnen en mogen kiezen. ,,Of het een man of vrouw is, van welke afkomst dan ook", aldus Schneider.

De wethouder hing woensdagochtend posters op bij het Centraal Station. Ook wordt op sociale media (Twitter, Facebook en Instagram) via de hashtag #zelfgekozen campagne gevoerd. In juni is in Rotterdam een debat over vrije partnerkeuze. Diverse stichtingen in de stad bieden ondersteuning aan vrouwen die zich daarin beperkt voelen.