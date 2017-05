Geen dag werken en 33.000 euro vangen

De partij heeft uitgerekend wat een getrouwd stel met twee tienerkinderen en een hond van de gemeente kan krijgen, zonder daarvoor de handen uit de mouwen hoeven te steken.

Alleen al via het Rijk krijgen zij per jaar ruim 27.000 euro aan bijstand en allerlei toeslagen. Daarnaast vergoedt de gemeente bijna 6000 euro, variërend van schoolspullen tot een collectieve zorgverzekering en een kerstpakket.

Daarmee komt het totale bedrag uit op ruim 33.000 euro. Dat is veel meer dan het gemiddelde inkomen van een werkend gezin – dat ligt op iets meer dan 27.000 euro. „Je houdt op die manier mensen in de greep van een uitkering”, aldus VVD-raadslid Ingrid Michon. „Het beleid is asociaal richting de mensen die keihard voor hun centen moeten werken.”

VVD-raadslid Den Haag Foto: Rene Oudshoorn

Volgens Michon kun je als bijstandstrekker zelf niet ontkomen aan de vele lokale tegemoetkomingen. „De gemeente zet zelfs een agressief promoteam in om de 27.000 bijstandstrekkers in Den Haag te wijzen op de vele regelingen.”

Michon is het sinterklaas- en kerstmangedrag van PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh spuugzat. „Zijn mantra is dat hij de meest sociale stad creëert, maar het tegendeel is waar. Hij kijkt te weinig wat mensen nog kunnen doen als ze van een uitkering genieten.”

Volgens Michon is het niet uit te leggen dat een wethouder in Westland steen en been klaagt over een tekort aan personeel in de kassen, terwijl zijn collega in Den Haag uitkeringstrekkers „pampert met allerlei financiële extraatjes”.

„Vind je het gek dat die mensen dan niet willen werken? Ze krijgen minder inkomen als ze aan de slag gaan.” Hoewel PvdA en VVD in Den Haag in een coalitie zitten, lijkt de liefde tussen beide partijen op het sociale vlak erg bekoeld. Michon: „Na de verkiezingen van volgend jaar willen wij flink het mes zetten in het aantal regelingen.”

Het Haagse college van B en W is inmiddels verzocht om een overzicht te verstrekken van alle voordeeltjes voor bijstandstrekkers.