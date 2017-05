Clubs lapten kunststofregels aan hun laars

Onderzoekers die de rubberkorrelverspilling onder de loep namen, maken in hun rapport niet duidelijk hoe groot de milieuschade volgens hen is. „Of de microplastics worden opgenomen door organismen is niet onderzocht”, om vervolgens in algemene zin te vervolgen: „Microplastics kunnen een risico vormen voor planten en dieren. Als de microplastics terecht komen in voedsel, kunnen ze mogelijk ook de gezondheid van mensen schaden.”

De Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC), samen met de vier grote steden de opdrachtgever, nuanceert: „De gezondheid is niet in het geding. Maar op de korte termijn is wel actie nodig. Het milieu is ook belangrijk”, aldus BSNC-directeur Ben Moonen.

’Verspreiding onwenselijk’

De verspreiding van de korrels is in ieder geval ’onwenselijk’, stellen onderzoekers. Volgens hen komen jaarlijks enkele honderden kilo’s rubberkorrels buiten een doorsnee kunstgrasveld terecht, richtlijnen uit 2007 ten spijt. Het spul spoelt door regenputten, kleeft aan schoenen of wordt zelfs met bladblazers weggeblazen. Door slijtage van de korrels en de vezels van het kunstgras zelf, komen daardoor ook microplastics buiten het veld terecht in de bermen, sloten en riviertjes.

De onderzoekers onderwierpen in opdracht van de vier grote steden en de Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek vijf velden aan onderzoek, op een totaal van 2000. Meer was niet nodig: „Het probleem en de gewenste maatregelen worden niet anders wanneer er veel meer velden onderzocht zouden zijn.”

’Echt stappen zetten’

BSNC-directeur Moonen roept eigenaren van kunstgrasvelden onder meer op om boarding te plaatsen langs de velden, bermen te vervangen voor stoepen en een uitloopvoorziening te maken voor spelers die van het veld komen. Zo moet worden voorkomen dat de korrels in het milieu komen, of ze makkelijk kunnen worden opgeruimd. „We moeten echt stappen zetten en dat kan heel snel. Maar we kunnen het niet afdwingen, het zijn aanbevelingen waar we het effect van gaan volgen.”

De korrels kwamen vorig jaar oktober in opspraak toen tv-programma Zembla er een uitzending aan wijdde. De makers stelden vraagtekens bij de onderzoeken naar gezondheidsrisico’s van het spelen op rubbergranulaat. Minister Schippers gaf het RIVM opdracht nieuw onderzoek te doen. In december volgde de conclusie: spelen op de korrels is veilig.

Goedje in de ban

Door de onrust onder met name ouders wiens kinderen op velden met rubberkorrels spelen, besloten veel clubs en gemeenten desondanks het goedje in de ban te doen. Volgens Band en Milieu, de organisatie die de rubberkorrelboeren vertegenwoordigd, hebben inmiddels zo’n 150 gemeenten besloten om de velden te vervangen of hebben plannen in die richting.

Dat zou de belastingbetaler volgens Band en Milieu zo’n 25 miljoen kosten. Bovendien is het onderhoud van de vervangende velden duurder, benadrukt woordvoerder Rolf Harbers.