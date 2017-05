Museumplein ligt er nog rustig bij

Woensdagavond worden op het Museumplein honderdduizend fans verwacht die de Europa League-finale van Ajax komen bekijken op grote tv-schermen. Voor de gelegenheid heeft het grasteam van Ajax afgelopen weekend drie grote andreaskruisen (symbool van Amsterdam) in het gras van het Museumplein gemaaid, want ,,Ajax is Amsterdam en Amsterdam is Ajax", aldus de club op de website.

Amsterdam is extra alert op mogelijke terreurdreiging, ook gezien de aanslag van maandagavond in Manchester. De organisatie kan bezoekers fouilleren en hun tassen doorzoeken. Alcohol is alleen toegestaan voor eigen gebruik.