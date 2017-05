Asscher wil debat over vastgelopen formatie

Informateur Edith Schippers heeft haar verslag nog niet ingeleverd, maar het lijkt Asscher hoe dan ook goed om met de Tweede Kamer over de situatie te praten. Voor hem is het nog steeds onduidelijk waarom de gesprekken met GroenLinks vorige week zijn mislukt. ,,Zolang we niet weten waarom het niet kon tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks, zie ik niet hoe de impasse wordt vlotgetrokken'', aldus Asscher.

Hij is naar eigen zeggen ook ,,heel benieuwd'' waarom het overleg tussen D66 en ChristenUnie dinsdag is mislukt.