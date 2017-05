Ontevreden taxichauffeurs blokkeren Jaarbeursplein Utrecht

De actie, die voor het middaguur alweer voorbij was volgens U-OV, was niet aangekondigd. Inmiddels zou de dienstregeling weer zijn opgestart en moeten reizigers mogelijk nog even rekening houden met vertraging.

Vanwege een afsluiting van het Jaarbeursplein in Utrecht, halteren onze bussen tot nader bericht aan de Jaarbeurszijde.— Arriva Nederland (@Arriva_NL) 24 mei 2017

Volgens omstanders eisten de chauffeurs dat de wethouder kwam praten over hun positie op het station, die niet goed vindbaar zou zijn. De gemeente heeft woensdag toegezegd met hen te gaan praten.

De staking bij busstation Jaarbeursplein is voorbij. De normale dienstregeling is opgestart. Houd rekening met vertraging.— U-OV (@UOV_info) 24 mei 2017