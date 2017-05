Den Haag klaar voor Volvo Ocean Race

Woensdagmiddag wordt in Scheveningen de aftrap gevierd van de langste en zwaarste zeilrace ter wereld, waarvoor dit jaar Team AkzoNobel als enige Nederlandse team het ruime sop zal kiezen.

Vier oceanen

Het mondiale avontuur start in oktober van dit jaar in het Spaanse Alicante en voert de zeilteams over vier oceanen, langs zes continenten en twaalf wereldsteden. Na 46.000 gezeilde zeemijlen is Den Haag de ultieme bestemming.

„Het wordt het grootste internationale evenement dat Den Haag ooit heeft georganiseerd”, aldus een gemeentewoordvoerder. „Naast tal van watersportevenementen, zal de Volvo Ocean Race ook iets blijvends achterlaten, waaronder een compleet opleidingsprogramma rondom zeezeilen.” Naast de Nederlandse teamleden trainen ook de Australische deelnemers in Scheveningen.

In 2015 ook al in Den Haag

In 2015 deed de zeilrace Den Haag aan voor een pitstop van enkele dagen, waar meer dan 125.000 mensen op afkwamen.