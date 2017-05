Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Reddingsbrigade waarschuwt voor koud water

40 min geleden

IJMUIDEN - Het zwemwater in Nederland kan het komende hemelvaartsweekeinde nog erg koud zijn. Hierdoor kunnen zwemmers kramp krijgen of onderkoeld raken. Daarvoor waarschuwt Reddingsbrigade Nederland woensdag. Komend weekeinde wordt het warm in Nederland: temperaturen van 25 tot 29 graden worden verwacht.