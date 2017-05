Politie schiet op jonge overvaller Amsterdam

Twee verdachten overvielen rond 9.00 uur een winkel aan de Karspeldreef, laat de politie weten. Ze bedreigden personeel met een wapen en gingen er daarna vandoor. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend.

Volgens de melding op Burgernet gaat het om twee tieners van 15 jaar.

De politie heeft geschoten op een verdachte die probeerde te vluchten. Hij werd niet geraakt, maar is wel aangehouden. De andere verdachte is nog voortvluchtig. Een politiehelikopter rukte uit om hem te zoeken.

Zoals gebruikelijk wanneer politie heeft geschoten, doet het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten onderzoek naar het incident.