premium

Cel en tbs voor aanval op kinderarts

46 min geleden

DEN HAAG - Een 37-jarige vrouw is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord op een kinderarts van een consultatiebureau in Zoetermeer. De vrouw moet de kinderarts een schadevergoeding van ruim 8000 euro betalen, oordeelde de rechtbank in Den Haag woensdag. De strafmaat is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).