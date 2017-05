Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Coentunnel dicht na kettingbotsing

49 min geleden

AMSTERDAM - Vanwege een ongeluk is de Coentunnel bij Amsterdam woensdagmiddag in zuidelijke richting afgesloten. Rijkswaterstaat liet weten dat zes auto's tegen elkaar zijn gebotst. Hulpdiensten zijn ter plaatse, maar hoe lang de afsluiting gaat duren is nog onbekend.