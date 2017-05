Den Bosch schrapt te duur theater

Over een groter en moderner theater wordt in Den Bosch al jaren gesproken. In 2013 is besloten om het huidige theater in het centrum van de stad te slopen en een nieuw theater te bouwen. De gemeenteraad hoopte op een bouwsom van ongeveer 50 miljoen euro maar na aanbesteding werd duidelijk dat de kosten kunnen oplopen tot zeker 71 miljoen euro. Zo'n investering vindt de gemeente onverantwoord.

Het nieuwe theater moet worden gebouwd op de fundamenten van het huidige. In het nieuwe plan is geen plek meer voor een tweede zaal.