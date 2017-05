‘Gezellig druk in de stad’

Bij deze temperaturen is het altijd drukker in Amsterdam. De terrassen zitten vol. Vooral de Wallen en de uitgaanspleinen worden momenteel goed bezocht. Daar is de politie alert.

Foto: Lorenzo Derksen

Via een tweet maakte de gemeente Amsterdam bekend dat het centrum van de naderende feestelijkheden, het Museumplein, nog even gemeden moet worden tot 18 uur. Sommige fans hadden al een plekje ingenomen op het plein, waar vanavond de wedstrijd te volgen is, maar zij werden verwijderd. Op foto’s is echter te zien dat er al flink er al flink wat fans een plekje op het plein hebben gezocht.

Stilte

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in Manchester roept de gemeente Amsterdam alle supporters op vanavond op het Museumplein ook een minuut stilte in acht te nemen voor de wedstrijd. Het initiatief ligt natuurlijk in Stockholm, waar in de Friends Arena voor de Europa League-finale tussen Manchester en Ajax een minuut stilte wordt ingelast na de afschuwelijke aanslagen, waarbij 22 doden vielen. De gemeente Amsterdam hoopt op een waardig eerbetoon.

Een woordvoerder van de gemeente: ,,Want we leven met z’n allen heel erg mee met wat er in Manchester is gebeurd.”