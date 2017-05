Blije gezichten na Spaans op het vmbo

De 16-jarige Enya gaat voor een tien. „Maar ik kom uit Italië, heb Italiaanse ouders en dan is Spaans best een gemakkelijke taal. Bij de wel/niet-vragen twijfelde ik een beetje. Alleen tekst 9, over quinoa als gezond voedsel, vond ik echt lastig.” Daan had precies hetzelfde probleem: „Saaie en moeilijke tekst, de rest ging goed.”

Bij Gio is het laatste examen ook ’best lekker’ gegaan. „Ik ben goed in Spaans. Heb een Spaanse moeder. Ben alleen niet zo gemotiveerd meer naar het einde toe. Jaïr spreekt over een ’redelijk’ examen. „Niet al te moeilijk. Ik heb Spaans gekozen omdat ik andere vakken nog slechter was, haha.”

Verliefd

Docent Venema is vooralsnog blij als ze het examen inkijkt. „Ben ik meestal, maar dan heb ik nog niet nagekeken. Voor de kinderen is dit volgens mij een lekker examen. Van de 39 vragen worden er 15 in het Nederlands gesteld. Nou, dat is wel eens anders geweest. De laatste jaren is dat afgebouwd naar maximaal tien vragen; dit jaar is het opeens anders. Heel fijn. En de eerste twee teksten zijn eenvoudig en klein; zo’n begin is goed voor het zelfvertrouwen. De onderwerpen sluiten volgens mij aan bij de belevingswereld van de leerlingen; over sport, verliefd worden, mobiele telefoons, een reis naar de planeet Mars en over een Spaanse zanger.”

Alleen tekst 4 is wel erg lang, vindt Venema. „Maar gelukkig zijn daarbij van de 9 vragen er 3 in het Nederlands. Er stonden ook veel Engelse woorden in, die ze vast herkennen. En hij is gesteld in de tegenwoordige tijd, wat het ook altijd gemakkelijker lezen maakt voor de kinderen dan de verleden tijd.”

Lof

Alle lof gaat uit naar conciërge Jan Kortekaas die als ’hoofd facilitair’ de kandidaten van het Amstelveen College voor het veertiende jaar door de examens heen heeft gesleept met een grap en een grol. „Vaak zie ik die spanning op die koppies als ik de blaadjes uitdeel. Met wat humor probeer ik die boog wat minder gespannen te laten zijn. Bijna allemaal ken ik ze bij naam. Het is toch altijd weer een hele happening. Sinds de nieuwbouw is er gelukkig een nieuw klimaatsysteem. Vlak voor het examen koppel ik de slangen in de gymzaal even los, zodat er wat koude frisse lucht de zaal in gaat. Want als het bloedje heet is, heeft dat invloed op hun prestaties.”