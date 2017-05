Voetbalgekte nadert hoogtepunt, kom niet naar Amsterdam

Volg het laatste nieuws rond de finale via ons liveblog

Om te voorkomen dat het Museumplein te vol raakt, zijn er poortjes geplaatst. Bij 100.000 bezoekers kunnen er in principe geen mensen meer op. Een woordvoerder: „Maar het staat mensen vrij om in de vele kroegen te kijken, waar de wedstrijd ook uitgezonden mag worden.”

Tribune

Volgens de politie wordt het terrein volledig afgesloten. De verwachting was al dat de belangstelling enorm zou zijn. Rond het Museumplein zijn nog wel groepjes mensen die hopen straks toch iets van de wedstrijd te kunnen zien. Alles wat maar enigszins een verhoging heeft, wordt gebruikt als tribune.

Foto: Lorenzo Derksen

Toch hebben ook veel fans het bericht gekregen dat het plein vol is. Ze zijn nu op zoek naar een andere plek om de match te kijken. Het Leidseplein begint aardig vol te raken en veel mensen zijn via het Vondelpark onderweg naar een café of een andere plek waar de wedstrijd te zien is.

Ook elders in de stad zijn plukjes fans onderweg naar een televisie. De sfeer in de stad is ontspannen. Winkels hebben speciale etalages en uit studentenhuizen is het lijflied ’Dit is mijn club’ van Jiskefet te horen.

Extreem druk

Mocht het straks nog drukker worden, dan maken de instanties gebruik van NL-Alert, zoals dat enkele weken geleden ook gebeurde bij de huldiging in Rotterdam. Voetbalfans, die naar Amsterdam komen, wordt geadviseerd om mobiele telefoons zo in te stellen dat NL-Alerts kunnen worden ontvangen.

De wedstrijd Ajax-Manchester United begint om 20.45 uur en wordt gehouden in de Friends Arena in Stockholm.