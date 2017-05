Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Waarschuwing voor Lidl-pastasaus

49 min geleden

DEN HAAG - Het is even oppassen met de Chef Select Verse pastasaus van de Lidl. Producent Conveni raadt consumenten met een melkallergie of lactose-intolerantie af van de partij met de houdbaarheidsdatum 09-06-17 te eten.