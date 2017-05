Rutte houdt optie ChristenUnie open

Dat Rutte de mogelijkheid met ChristenUnie openhoudt is opvallend. D66-leider Alexander Pechtold en CU-leider Gert-Jan Segers kwamen er dinsdag in een verkennend gesprek niet uit met elkaar. Volgens hen is er geen basis om verder te onderhandelen.

,,Het is duidelijk dat de zaak er na gisteravond niet makkelijker op is geworden'', aldus Rutte. Hij probeerde na de mislukte verkenning tussen D66 en ChristenUnie alsnog een gesprek met alle vier de partijen te organiseren, maar D66 weigerde deze uitnodiging.

Rutte benadrukte dat hij niet bij voorbaat partijen uitsluit voor een coalitie van vier partijen, behalve dan de PVV van Geert Wilders. ,,Alle opties liggen wat ons betreft open'', aldus Rutte. ,,Er zijn maar heel weinig mogelijkheden om tot een stabiel vierpartijenkabinet te komen. Maar ik geloof dat ik de laatste moet zijn die opties afstreept. Er is er eentje echt uitvoerig bekeken,daarvan is vastgesteld dat die vastloopt, dat was met GroenLinks.

,,Er zijn nog drie mogelijkheden over'', doelend op een coalitie van het zogenoemde motorblok (VVD, CDA, D66) aangevuld met de SP, de PvdA of de ChristenUnie.