Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Grote drukte op wegen voor lang weekend

43 min geleden

DEN HAAG - Duizenden Nederlanders beginnen hun lange weekend woensdag in een lange file. De combinatie van vakantieverkeer, forenzen en ongelukken veroorzaakt de drukste 'hemelvaartspits' in jaren. De ANWB turfde in de namiddag ruim 800 kilometer aan files op de Nederlandse wegen.