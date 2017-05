Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Esther-Mirjam Sent

Senator Sent topkandidaat voor Rekenkamer

47 min geleden

DEN HAAG - PvdA-senator Esther-Mirjam Sent (1967) is de belangrijkste kandidaat om lid van de top (het college) van de Algemene Rekenkamer te worden. De hoogleraar Economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen staat op de eerste plaats van de aanbevelingslijst. Dat maakte de instelling woensdag bekend.