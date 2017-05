Fans Ajax missen voorpret

Nadat de fans geland waren mochten ze eerst het vliegtuig niet uit. Toen ze uiteindelijk na lang wachten alsnog uit het toestel konden, moesten ze een bus in. Ook die stond vervolgens vast. Door alle vertraging konden de voetballiefhebbers de fanzone in Stockholm niet in. De vraag is nu of ze het stadion wel op tijd kunnen bereiken.

,,Het is 30 minuten naar de fanzone en 30 minuten terug en dan nog 20 minuten lopen naar het stadion. En dan zijn er nog minstens drie controlemomenten. Geen voorpret voor ons, we voelen ons bekocht", aldus een teleurgestelde Ajaxfan. Anderen spreken op Twitter van een ,,chaos'' en een ,,waardeloze organisatie''.

Vertraging bij inchecken

Veel mensen hebben honderden euro's neergeteld om bij de wedstrijd te kunnen zijn. TUI Nederland zei dat het misging bij de incheckbalies op Schiphol. Door de drukte liep het inchecken vertraging op, waardoor het toestel te laat vertrok. Het busvervoer in Stockholm liep daardoor ook in het honderd. De organisatie verzekerde dat de fans de wedstrijd in het stadion gewoon kunnen volgen.