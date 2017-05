Nederlandse kinderen goed met geldzaken

De onderzoekers keken hoe 15-jarigen in vijftien landen om gaan met alledaagse financiële situaties, zoals het inschatten van risico's en hoe ze hun geld beheren. Alleen kinderen in Canada en België doen het beter. Nederland telt ook minder kinderen dan gemiddeld die slecht met geld omgaan. In geen enkel land hebben zoveel 15-jarigen een bankrekening (95 procent). Op de tweede en derde plaats staan Canada (78 procent) en België (75 procent).

Sociaal-economische status speelt wel een rol. ,,Leerlingen afkomstig uit de groep van 25 procent met de hoogste sociaal-economische status scoren gemiddeld 104 punten hoger dan leerlingen afkomstig uit de groep van 25 procent met de laagste sociaal-economische status'', schrijft Dekker.

De staatssecretaris is tevreden, maar benadrukt dat de kloof in de resultaten meer aandacht verdient. ,,Het kan altijd beter en dat geldt zeker voor leerlingen met een lagere sociaal-economische status en leerlingen met een migratie-achtergrond die thuis een andere taal dan Nederlands spreken. Samen met de minister van Financiën zal ik onderzoeken hoe we de resultaten van dit onderzoek kunnen gebruiken om de financiële geletterdheid van deze groepen te verbeteren.''

De OESO onderzocht tien lidstaten (Nederland, Australië, België, Canada, Chili, Italië, Polen, Slowakije, Spanje, Verenigde Staten), en Brazilië, China, Litouwen, Peru en Rusland.