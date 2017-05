Warme en zonnige Hemelvaartsdag

Vooral in het noorden en oosten zijn donderdagochtend nog wolkenvelden, elders is het al vrij zonnig. Vanmiddag is het vrijwel overal in het land zonnig en wordt het 21 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in het uiterste zuiden. Dat voorspelt Weerplaza.

Op sociale media delen gebruikers massaal foto’s van hoe zij de zonnige start van Hemelvaartsdag beginnen.

Vrijdag zomers

Met temperaturen tussen de 23 en zelfs 28 graden wordt het vrijdag echt zomers, zo voorspelt de weersite.

Foto: Weerplaza

Weekend tropisch, later buien

Zaterdag kan het hier en daar zelfs tropisch worden. Zondag vallen er mogelijk buien, misschien zelfs onweer en daardoor zal het snel afkoelen. Maandag wordt het ook warm, met kans op buien.