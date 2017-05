Haags Gemeentearchief kan werk niet aan

De afgelopen jaren ging het Haags Gemeentearchief hard aan de slag om de kilometerslange kasten vol paperassen over de stad te digitaliseren, maar dat wil niet erg vlotten. Vooral oude bouwdossiers worden bedreigd, omdat ze nog op de burelen van het stadhuis rondslingeren. Volgens het Haags Gemeente Archief leidt dat bestand dagelijks aanzienlijke schade door raadpleging en kopiëring.

Daar komt bij dat ook buurgemeente Leidschendam-Voorburg al haar archieven bij Den Haag heeft ondergebracht die dagelijks aangevuld wordt. Volgens het Haags Gemeentearchief is de huidige bewaarplaats daardoor praktisch vol.

Om vaart te maken met het invoeren van archiefmateriaal in computers, wordt de meest belangrijke informatie gedigitaliseerd zodat iedereen er online gebruik van kan maken. „De strategie voor de komende jaren is om archieven minder diepgaand te ontsluiten, maar wel zo dat de klant er informatie aan kan ontlenen”, staat in een jaarplan. „Op deze manier beschikt de klant snel over basale informatie.”

Hoewel er elke dag weer nieuw archiefmateriaal bijkomt, denkt het Haags Gemeentearchief de komende vier jaar de achterstand voor een groot deel in te kunnen lopen. In het jaarplan wordt extra geld van de gemeente gevraagd om werkelozen te laten helpen bij het op orde brengen van het archief. Het Haags Gemeentearchief werkt aan een plan hiervoor.