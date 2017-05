Vliegtuigje boven hoofdstad: ’Helemaal niets in Amsterdam’

Enkele supporters van de landskampioen huurden een vliegtuigje met daarachter een doek waarop staat: ’Helemaal niets in Amsterdam.’ Het toestel vloog vandaag laag rondjes over de hoofdstad, zodat de tekst goed te lezen was.

Ajax verloor woensdagavond in Stockholm van Manchester United in de finale van de Europa League. De Amsterdammers waren de afgelopen 21 jaar niet meer zo dicht bij Europese winst geweest.