premium

Politie pakt arsenaal wapenverzamelaar af

31 min geleden

KONINGSBOSCH - De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben in het Limburgse Koningsbosch een wapenarsenaal in beslag genomen. In totaal moest de eigenaar 25 wapens die hij illegaal in bezit had inleveren. Hij is opgepakt en zat donderdagavond nog vast.