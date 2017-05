Toch was de hoop vooraf dat Trump een gematigder toon zou aanslaan. Als Nederland echt werk wil maken van het halen van de NAVO-norm dan zal een volgend kabinet 2,5 miljard euro extra moeten uittrekken. Dat lijkt echter niet realistisch.

Volgens demissionair minister Hennis (Defensie) dreigden de Amerikanen dat zij hun eigen bijdrage dan op termijn omlaag zullen schroeven, zodat er alsnog een balans ontstaat. Volgens haar blijft de VS wel onverminderd achter de NAVO staan en is er geen sprake van dat de VS landen die worden aangevallen niet meer te hulp schiet als ze niet voldoen aan de afgesproken norm.

Erdogan

De Turkse president Erdogan was ook aanwezig op de top in Brussel. Het was voor het eerst sinds de diplomatieke rel dat Rutte en Erdogan in één ruimte waren, maar ze hebben elkaar niet gesproken. Volgens de VVD-leider was het er de gelegenheid niet voor en is er geen sprake van dat hij de Turkse leider heeft ontlopen. “Met Turkije zijn al gesprekken gaande.

Rutte heeft op de NAVO-top in Brussel een ,,prima dialoog’’ gehad met Trump. ,,Ik ga een prima relatie met hem opbouwen.’’

De Amerikaanse president had eerder op de dag hard uitgehaald naar de NAVO-landen die nog geen 2 procent van hun nationaal inkomen aan defensie uitgeven. Op de vraag wat hij vond van Trumps ,,lompe gedrag’’ zei Rutte dat hij hem niet wil recenseren. ,,Dat heeft helemaal geen zin. Elk land kiest zijn eigen staatshoofd.’’ De sfeer aan de dinertafel was dan ook niet ijzig, vond de premier.