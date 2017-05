Heethoofden opgepakt in Hoek van Holland

De openingsdag begon warm en gezellig, maar eindigde onrustig, meldt de politie. Wat de aanleiding was van de ruzies, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.

Overuren EHBO

Ook de EHBO-posten draaiden overuren. De combinatie van warm weer, alcohol en drugs werd veel mensen teveel. In totaal klopten zo'n tweehonderd mensen aan voor behandeling, liet de veiligheidsregio weten na afloop van de 'opening van het strandseizoen'. Zes mensen waren er dusdanig aan toe dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Om de toestroom het hoofd te bieden werd onder meer een noodhulpteam ingezet.

Populair

De kust was een populaire plek om Hemelvaartsdag door te brengen. Tienduizenden mensen gingen naar Hoek van Holland voor de 'opening van het strandseizoen'. Strandtenthouders maakten daar een heel festival van met live muziek, dj's, een braderie en straattheater.

Het vervoer van de grote mensenmassa verliep goed, laat een woordvoerder van de politie weten. Helemaal vanzelfsprekend was dat niet: de Hoekse Lijn wordt momenteel omgebouwd van spoor- naar metrolijn, dus waren bezoekers aangewezen op bussen en auto's.

Eerste stranddag in Hoek van Holland eindigt onrustig https://t.co/UqRqFDtmPN #hvh pic.twitter.com/cScZIE18Td— Maarten Lemmens (@zidane007nl) 25 mei 2017