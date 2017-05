Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Kunstenaar Herman Gordijn overleden

48 min geleden

GORSSEL - De beeldend kunstenaar Herman Gordijn is overleden, 85 jaar oud. Dat meldt museum MORE in Gorssel, dat momenteel een expositie van zijn werk voorbereidt. Die gaat gewoon door.