'Motorclub bedreigde locoburgemeester'

Dat melden goed ingevoerde opsporingsbronnen van De Telegraaf. PvdA'er Arends, inmiddels weer gewoon wethouder, heeft zich tweeënhalve week in het buitenland schuilgehouden.

Hij is is inmiddels weer teruggekeerd omdat het gevaar geweken zou zijn. De doodsbedreiging kwam naar voren in een onderzoek van de politie. De bedreiging schijnt een flinke impact te hebben gehad op Arends.

'Locoburgemeester is neef van me'

"Meer dan complete onzin", reageert president Henk Kuipers van No Surrender. "Die locoburgemeester is notabene een neef van me. Het is een hetze van OM omdat ze al drie jaar onderzoek doen en nog steeds niets tegen me hebben."

Volgens Kuipers hoeft de locoburgemeester zich geen enkele zorgen te maken. "Het wordt een komedie. Er is geen enkel bewijs, we weten niet eens waar die man woont."

Later reactie gemeente Emmen

De gemeente Emmen laat weten later met een reactie te komen.

Meer lezen?

- Clubhuis No Surrender in Emmen geïnfiltreerd

- No Surrender pronkt met nieuw honk

- Partij No Surrender niet naar Kamer

Zaterdag meer over de bedreiging van de locoburgemeester in De Telegraaf.