premium

Ambulance schept meisje

22 min geleden

Eindhoven - Een ambulance die op weg was naar een spoedmelding in Eindhoven heeft op de Keizer Karel V Singel een voetgangster aangereden. Het minderjarig meisje wilde oversteken toen ze werd geraakt. Ze is na behandeling ter plaatse per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.