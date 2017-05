Een ruit van de auto werd ingeslagen. In Eindhoven was het vrijdagmiddag op het hoogtepunt zo’n 28 graden. In een afgesloten auto kan het nog veel warmer worden.

Zojuist hond uit snikheet voertuig gehaald. Volgens de melder zat de hond er zeker al een half uur in. #Eindhoven pic.twitter.com/SQM2WuY5OI— TSH Oost-Brabant (@TSHOostBrabant) 26 mei 2017