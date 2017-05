Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Nederlanders vast in Spanje voor drugssmokkel

31 min geleden

ALMERIA - Twee Nederlanders zijn deze week aangehouden in het zuiden van Spanje, omdat ze met hun zeilboot bijna twaalf ton hasj vervoerden. Het Spaanse persbureau Europa Press meldde vrijdag dat de boot met de Nederlanders ongeveer 70 zeemijl ten zuidoosten van Cabo de Gata in de provincie Almería was gesignaleerd.