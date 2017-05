Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Pizzabezorger gewond, bestuurder rijdt door

1 uur geleden

NIEUW-VENNEP - In Nieuw-Vennep is vrijdagavond een pizzabezorger op zijn brommer aangereden en ernstig gewond geraakt. De automobilist is na het ongeluk doorgereden.