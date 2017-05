Hond bevrijd uit snikhete auto Winterswijk

Getuigen sloegen alarm toen ze zagen hoe het dier in de kofferbak zat te happen naar adem. Twee agenten wisten vervolgens het voertuig binnen te dringen. ,,Als een soort autokraker, maar het was voor de goede zaak”, aldus Willem Saris.

Temperatuur hond over de 40 graden

De Duitse herdershond moest door medewerkers van de Dierenambulance Achterhoek worden afgevoerd en was er allerbelabberdst aan toe. ,,De buitentemperatuur was op dat moment 27,5 graden en op het moment dat de hond bij de dierenarts werd afgekoeld had het dier nog altijd een temperatuur van 40,8 graden. ,,En dat was twintig minuten nadat we hem hadden bevrijd.”

Tegen het baasje, een Duitse vrouw, is proces-verbaal opgemaakt. ,,Het OM bepaalt de hoogte van de geldboete.” Justitie beslist uiteindelijk of ze de hond terug krijgt.