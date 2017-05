De politie was een onderzoek begonnen nadat meerdere aangiftes waren binnengekomen. De twee verdachten van achttien en negentien jaar werden vrijdagavond opgepakt, meldde de politie zaterdag.

De slachtoffers, die via social media met de rovers in contact waren gekomen, werden steeds naar eenzelfde locatie aan de Akkerwinde in Apeldoorn gelokt.