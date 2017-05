Lokale politici moeten beter worden beschermd

SP-Kamerlid Ronald Van Raak vat het gevoel van de meeste politici samen: „Het is de omgekeerde wereld. Het hoort niet zo te zijn dat die bestuurders moeten onderduiken. Die bendes moeten opgerold!”

Daar is PVV-Kamerlid Lilian Helder het van harte mee eens. Ze heeft Kamervragen gesteld over de onthulling van deze krant dat een toenmalig locoburgemeester drie weken in het buitenland moest onderduiken uit angst voor motorbende No Surrender. Zijn gemeente Emmen had namelijk het clubhuis van de motorrijders gesloten.

„Burgemeesters en wethouders moeten zonder enige vrees voor bedreigingen handhavend kunnen optreden tegen overlast in hun gemeente. Tegen bedreigingen moet keihard worden opgetreden”, zegt PVV’er Helder. Ze wil dat er ook vanuit Den Haag wordt opgetreden. Onder andere door meer agenten beschikbaar te stellen maar ook juridisch kan er volgens haar nog een hoop gebeuren. „Het OM is al jaren bezig met pogingen om criminele motorclubs te verbieden. De minister is hier aan zet, want het duurt allemaal te lang. Hij moet op zijn minst per direct onderzoek doen naar de mogelijkheden van een wettelijk verbod.”

CDA-Kamerlid Madeleine Van Toorenburg wil de kwestie dinsdag bespreken in het vragenuur. „Dit toont nog eens aan dat deze outlaw motorclubs snel verboden moeten worden.” Dat kan volgens de christendemocraat via de rechtbank worden afgedwongen zoals het OM nu probeert, maar stappen vanuit de politiek juicht ze ook toe. „Ik wil weten hoe de minister mensen gaat helpen die wel durven op te treden.