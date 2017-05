Hoofdprijzen Staatsloterij naar abonneespelers

De trekking moest het vertrouwen herstellen wegens de jarenlange misleiding over de winkansen. Bijna de helft van de aanmeldingen was van toenmalige abonnees van de Staatsloterij. De rest had aangegeven in de winkel een of meerdere loten te hebben gekocht in de genoemde periode. Van de laatste categorie won dus niemand een hoofdprijs.

Ruim 2,8 miljoen spelers van destijds deden zaterdag mee met de extra trekking, die deel uitmaakt van een akkoord met de Stichting Staatsloterijschadeclaim. In de prijzenpot zat in totaal 13,5 miljoen euro.

De Staatsloterij vermeldde tussen 2000 en 2008 niet dat ook niet-verkochte loten aan trekkingen meededen. Daardoor konden prijzen vallen op loten die niet waren verkocht, waardoor de winkansen kleiner waren dan de consument dacht.

Onder de deelnemers van de extra trekking waren circa 8 miljoen loten verdeeld, een tot vier loten per persoon.