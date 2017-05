De politie kreeg naar eigen zeggen een melding dat het bij het station 'regende van de stenen'. Aangekomen bij het station ontdekten agenten dat de weg bezaaid lag met grote kiezelstenen. Die bleken bij werkzaamheden aan het spoor door een kier in het viaduct op het onder ondergelegen wegdek terecht te zijn gekomen. Door de vallende stenen is in elk geval een auto flink beschadigd.