Inhuldigingsjurk Beatrix en pak Ockels op expo

Het museum heeft al een behoorlijke reputatie op het gebied van cultuurhistorische exposities. Eerder trok het veel publiek met ’De Gruyter, Knus - gewoon de jaren 50’, ’Wauw - de jaren zeventig’ en ’Gezin XXL’.

„De jaren tachtig begonnen niet florissant, met veel werkloosheid en weinig toekomstperspectief. Er was sociale onrust, denk aan de krakersacties”, vertelt samensteller Ad van Pinxteren. „Toch zie je dat in de loop van het decennium verschuiven, men werd positiever. Dat had ook met internationale ontwikkelingen te maken, zoals de glasnost en de perestrojka van Michael Gorbatsjov in de Sovjet-Unie, in 1989 gevolgd door de val van de Muur van Berlijn.”

In het museum wordt een stukje van de Muur nagebouwd en door een opening daarvan rijdt dan zogenaamd een Trabant, de inmiddels iconische auto van de DDR.

„Ook kwamen er steeds meer nieuwe dingen op de markt, die nu niet meer zijn weg te denken, zoals de mobiel en de personal computer. En ook de magnetron, die met name welkom was in gezinnen waar behalve vader nu ook moeder steeds vaker een baan had.” Wat dat betreft begon ons leven van nu een beetje in de jaren tachtig, aldus Van Pinxteren.

Een lijn die misschien wat minder stevig is doorgezet is die van de grote successen in de sport. Oranje versloeg eerst Duitsland om vervolgens tegen Rusland Europees kampioen voetbal te worden. Het feestgedruis kende geen grenzen. Yvonne van Gennip haalde gouden medailles op de Olympische Spelen in Calgary en PSV en Ajax wonnen belangrijke bekers, waarvan die van PSV ook op de eerste expositiedagen te zien zal zijn.