Officieel heet het ’freestyle’ of ook wel ’unlimited’ aerobatics. „Het ziet er voor het publiek soms misschien uit als roekeloos stunten, maar elke beweging van het vliegtuigje is ingestudeerd en eindeloos geoefend. Dat moet ook wel om de veiligheid van piloten en toeschouwers te waarborgen”, zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

Versteegh is de hele wereld rondgegaan voor trainingen, demonstraties en wedstrijden, zoals de Red Bull Air Race. Die trekt honderdduizenden mensen die zich vergapen aan de levensgevaarlijk ogende capriolen vlak boven de grond en zelfs onder bruggen door, bijvoorbeeld in Rotterdam.

Foto: Frank Versteegh

„Door alle loopings en rolls moet het lichaam van de piloten zware krachten ondergaan. De belasting kan oplopen naar 8G met uitschieters naar 15G. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten, vooral als je wat ouder wordt. Daarom is het nu hoogtijd om te stoppen. Met pijn in mijn hart. Ik blijf sportvlieger, maar dan een stuk rustiger aan. Lekker genieten, reizen, fotograferen en lezingen geven.”

Versteegh, ooit begonnen als zweefvlieger, heeft als stuntpiloot bijna 1.500 demo’s gegeven en in 45 landen meegedaan aan luchtshows met 175 verschillende typen aerobatics-toestellen. „Mijn logboek telt meer dan 3.000 uur aan quality time.”

In zijn 35-jarige loopbaan heeft hij naar eigen zeggen ’talloze collega’s’ voor zijn ogen dood zien vallen. „Afwijken van routine kan fataal zijn. De oorzaak van een crash is meestal menselijk falen. Wie niet 100% getraind is met veel ervaring, hoort in deze risicosport absoluut niet thuis”, meent Versteegh.

Toch is hijzelf nooit bang geweest in de cockpit. „Je moet precies weten wat je doet, hoe je vliegtuig zich gedraagt en wat de grenzen zijn. Natuurlijk moet alles technisch tiptop in orde zijn. En het belangrijkste is dat je als piloot relaxed aan een vlucht begint. De basis van veiligheid is altijd achter de stuurknuppel.”